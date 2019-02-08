Минск: Железная дорога назначила в марте 28 дополнительных поездов

Почти три десятка пассажирских составов дополнительно включены в расписание Белорусской железной дороги с 7 по 11 марта в межрегиональном и международном сообщении. С учетом традиционного увеличения пассажиропотока большее их количество определено именно на 7 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В международном сообщении поезда добавлены на наиболее востребованных направлениях, включая Минск - Вильнюс и Гомель - Сновск. Предусматривается и увеличение транзитных поездов, следующих через территорию Беларуси. В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105, уточняет агентство.