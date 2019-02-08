В мире
08.02.2019 21:16
Текст: Юрий Сизов

Минск: Железная дорога назначила в марте 28 дополнительных поездов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Почти три десятка пассажирских составов дополнительно включены в расписание Белорусской железной дороги с 7 по 11 марта в межрегиональном и международном сообщении. С учетом традиционного увеличения пассажиропотока большее их количество определено именно на 7 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Фото: Pixabay
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В международном сообщении поезда добавлены на наиболее востребованных направлениях, включая Минск - Вильнюс и Гомель - Сновск. Предусматривается и увеличение транзитных поездов, следующих через территорию Беларуси. В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105, уточняет агентство.

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