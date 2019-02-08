Минские медики готовы к работе на объектах II Европейских игр

Забота о самочувствии спортсменов и гостей II Европейских игр, которые стартуют в июньские дни текущего года в белорусской столице, будет находится и под особым контролем 63 бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщил 8 февраля главный врач Городской структуры здравоохранения Александр Жинко, передает БЕЛТА.

Он уточнил, что в это количество будут входить службы неотложной помощи "для работы на объектах соревновательных и тренировочных". Кроме того, в Минске в оперативном режиме будет дополнительно развернуто 20 бригад.

Подготовка к играм, по словам Жинко, ведется и в плане технического оснащения медицинской службы, пополнения ее автопарка. "За последние три года медики приобрели 145 новых автомобилей. В прошлом году приобретено 59 дефибриляторов, 48 аппаратов ИВЛ. Оснащение работников оперативной медицинской помощи дополнительными ресурсами осуществлялось и в рамках подготовки к Европейским играм, и по государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность", - уточнил главврач.

Кстати, медики городской станции скорой в этом году планируют добираться к пациентам не только по столичным магистралям, но и прилетать на специализированных вертолетах. Строительство посадочной площадки по соседству с больницей Жинко объяснил большими габаритами воздушного помощника.

Сейчас в Минске работают 10 подстанций, расположенных в восьми районах города, персонал которых составляет более двух тысяч человек. Но это еще не предел, полагает руководитель службы. Ведь скорая помощь в столице укомплектована врачами примерно на 70 процентов, а фельдшерами чуть выше - почти на 90. И хотя каждый год к ним приходит пополнение молодых специалистов, но закрепляются далеко не все. В прошлом году бригады скорой помощи, сообщил Жинко, работали на 2 992 минских мероприятиях.