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08.02.2019 11:57
Рубрика: Спорт

МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России

Текст: Данила Жиляев
Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом на пресс-конференции заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года в связи с бездоказательными обвинениями, выдвинутыми в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. С тех порт наши паралимпийцы пропустили множество соревнований. В ноябре того же года были установлены критерии, необходимые для восстановления статуса ПКР, а также сформирована дорожная карта действий по восстановлению.

За прошедшее время российская сторона выполнила 69 из 70 критериев, кроме одного - ни ПКР, ни Россия не признали доклад Макларена. Но, как отметил Парсонс, глупо продолжать ограничивать ПКР в правах лишь из-за одного этого пункта.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Сохранение отстранения ПКР на основании отказа России принять доклад Макларена не представляется правильным, - заявил Парсонс. - Нам нужно двигаться вперед и найти решение, которое защитит целостность паралимпийского спорта и вместе с тем позволит ПКР выполнить свои обязательства по членству в МПК".

Как отметил глава международной организации, одним из важных факторов в принятии сегодняшнего решение стало признание ВАДА Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Что же касается доклада Макларена, Парсонс резонно заметил, что если Россия не признала его за два года, то не стоит ждать, что это произойдет. В этой ситуации решено вернуть ПКР статус членства в МПК, однако для этого российская организация должна выполнять ряд условий. И вот каковы эти условия.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Во-первых, все соответствующие органы должны иметь возможность осуществлять антидопинговую деятельность в России без вмешательства извне. Во-вторых, РУСАДА не должна вновь лишиться статуса соответствия кодексу ВАДА. Упомянул Парсонс и участие спортсменов в Паралимпиадах. Они смогут выступать на Играх в Токио-2020 и в Пекине-2022 лишь в том случае, если успешно пройдут тестирование в соответствии со всеми требованиями.

Еще одно условие связано с финансами: ПКР должен покрыть расходы МПК, связанные с тестированием российских спортсменов, до 31 декабря 2022 года. Наконец, каждые полгода ПКР обязан отчитываться о своей деятельности перед МПК в течение, по крайней мере, ближайших трех лет.

Парсонс подчеркнул важность выполнения каждого из этих условий. По его словам, если хоть с одним из этих пунктов возникнут сложности, МПК может пересмотреть решение и вновь отстранить ПКР.

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