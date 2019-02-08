На строительство объектов здравоохранения выделено более 70 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении регионам субсидий на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения, говорится на сайте правительства.

Средства получат 45 регионов с 2019 по 2021 год. Отмечается, что средства будут направлены в том числе на объекты, строительство и реконструкция которых предусмотрены в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение".

Всего средства позволят построить и реконструировать 12 объектов, переходящих с 2018 года, и 41 объект, впервые софинансируемый из федерального бюджета.