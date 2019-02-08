На Украине 45 храмов канонической церкви подверглись захвату

Противоречивая информация приходит с Украины. Более 40 приходов канонической православной церкви Украины перешли в "новую церковь" - ПЦУ. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Однако его слова опровергают спикеры УПЦ - канонической церкви Украины.

"Не более 30 храмов действительно перешли в ПЦУ, в 45-ти храмах произошел захват, - заявил глава юридического отдела Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Алексей Носенко. - Все остальное - продолжающиеся конфликтные ситуации, которые пока не завершились ничем".

При этом, он подчеркнул, что он знает примерно о 120 конфликтах, когда верующих и настоятеля пытаются силой принудить поддержать новую церковную структуру. Как правило, все происходит по одному сценарию: в селах Центральной и Западной Украины прихожане канонической УПЦ снимают на видео то, как их "убеждают" перейти в ПЦУ и силой занимают их храм. По фактам каждого захвата храма поданы заявления в правоохранительные органы.

Протоиерей Алексей Носенко опроверг информацию Парубия о якобы "массовом переходе под юрисдикцию ПЦУ киевских священнослужителей".

"12 клирикам действительно мы запретили служение из-за их перехода в новую церковную структуру, - сказал протоиерей Алексей Носенко, - однако речь идет о периоде после 15 декабря 2018 года и до начала января 2019 года, то есть не о переходах за последний месяц".