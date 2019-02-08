Найдена уязвимость, позволяющая взломать любое Android-устройство. Срочно обновляйтесь

В бюллетене по безопасности Android за февраль текущего года опубликована информация о найденной разработчиками очередной уязвимости операционной системы.

По информации экспертов в области кибербезопасности, распотрошить программную оболочку от Google возможно всего одной картинкой формата .png. Внутрь графического контейнера встраивается код-вредитель, с помощью которого можно удаленно получить доступ к различным процессам операционки для получения персональных данных. Конкретных примеров вредоносных файлов, по понятным причинам, из соображений безопасности, в публикации не приведено.

В зону поражения эксплойта попадают все устройства, работающие на Android версии 7.0 Nougat и выше.

Поисковый гигант уже начал рассылку обновлений с нужной "заплаткой", но получили их пока что только владельцы смартфонов Pixel и некоторых моделей Samsung Galaxy.