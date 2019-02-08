Научные центры России и Германии подпишут соглашение о сотрудничестве

В Москве прошли "Зимние встречи Гельмгольца" - ежегодное мероприятие, в рамках которого ученые, политики, эксперты в области науки и образования России и Германии обмениваются мнениями и намечают векторы сотрудничества на ближайший год. Встречи проводятся уже четвертый год и, как правило, приурочены к Дню российской науки.

По словам организаторов мероприятия из Объединения немецких научно-исследовательских центров им. Гельмгольца, каждый год выбирается одна из актуальных тем для обсуждениях. В хедлайнерах уже были и сферы науки о жизни, и проекты класса "мегасайнс", и большие данные (big data), и поддержка молодых ученых. В этом году встречи решено посвятить теме космоса. И неспроста. Летом 2018 года впервые командиром на Международной космической станции стал немецкий космонавт Александр Герст. Обычно эта миссия дocтaвaлacь кocмoнaвтaм из CШA или России.

В Москву на встречи Гельмгольца приехали около 250 человек из России и Германии. Гостей приветствовал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

"Развитие международного научно-технического сотрудничества остается для нас одним из базисных векторов научно-технической политики, - сказал министр. - Совместно с другими ведомствами и организациями мы разработали Концепцию международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации".

Как отметили позже в пресс-службе Минобрнауки, в этом году впервые за несколько лет состоится заседание российско-германской Смешанной Комиссии по научно-техническому сотрудничеству. И впервые оно пройдет под председательством двух замминистра профильных министерств России и Германии. Это станет официальным стартом реализации подписанной в декабре прошлого года российско-германской "Дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций". Документ, подчеркнули в Минобрнауки, станет разгонным блоком для выведения двустороннего сотрудничества на новую "орбиту".

Кроме того, уже в апреле два крупнейших исследовательских центра Объединения им. Гельмгольца (Юлихский исследовательский центр и Центр по исследованию тяжелых ионов) планируют подписать с НИЦ "Курчатовский институт" и Объединенным институтом ядерных исследований соглашения об участии германских партнеров в проектах "ПИК" и "NICA", реализуемых в России.

Встречи традиционно проходят под патронатом министра образования и науки Германии в отставке госпожи Эдельгард Бульман и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

"Сотрудничество России и Германии в науке и образовании длится не первый век, - отметил Фурсенко. - Скоро мы будет отмечать 300-летие Российской академии науки, а ведь в самом начале этого пути огромную роль сыграли немецкие ученые".

Андрей Фурсенко назвал проблемы, которые одинаково важны сегодня и для России, и для Германии, и для всего мира.

"Это медицина и генетика - вот то, что сегодня определяет будущее человечества. Мы знаем что меняется окружающая среда, становится больше экологических проблем, увеличивается численность людей, их средний возраст. Но вместе со средним возрастом растет и количество болезней, - подчеркнул помощник президента. - Это значит, что надо находить новые подходы не просто к сохранению и продлению жизни, но к продлению здоровой жизни. Думаю, Россия и Германия могут здесь внести свой вклад".

Фурсенко вспомнил, что некоторое время назад вместе с госпожой Бульман был участником так называемой "группы Карнеги": два раза в год министры и люди, которые определяют научную политику стран восьмерки, собирались неформально, без прессы, и обменивались мнениями. "Это был очень полезный формат, - отметил Фурсенко. - Думаю, что Россия и Германия в силах выступить за возрождение такого рода встреч".