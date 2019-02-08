Названы самые популярные ЕГЭ по выбору в этом году

Самым популярным у школьников ЕГЭ по выбору этом году стало обществознание. Его будут сдавать почти 385 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Всего на участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем прошлом году, - рассказал он. - Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников, их в этом году будет почти 678 тысяч. Для сравнения, в прошлом году их было около 640 тысяч".

Кроме того, по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число ребят, выбравших физику (сдают 174 тысячи, что на 19 тысяч больше, чем в 2018 году), химию (110 тысяч - рост на 21 тысячу) и биологию (более 160 тысяч - рост на 32 тысячи). Самым массовым экзаменом остается русский язык, на него зарегистрировалось более 720 тысяч человек. Как подчеркнул Анзор Музаев, рост популярности предметов естественнонаучного цикла - очень важная тенденция для страны.

Историю в 2019 году выбрало почти 139 тысяч участников ЕГЭ, информатику и английский язык - почти 100 тысяч, литературу - 67,5 тысячи, географию - 27,5 тысячи. В этом году выпускники также впервые могли выбрать ЕГЭ китайскому языку. Таких ребят оказалось всего 289 человек из 43 регионов России. Однако в будущем году, когда вузы включат этот экзамен в правила приема, число сдающих ЕГЭ по китайскому может увеличиться.