Небензя: США и ЕС наращивают поставки оружия в Косово

Ситуация в самопровозглашенном Косово вызывает опасение у Москвы. Это связано с политикой Вашингтона и Брюсселя в крае, направленной на подготовку и вооружение так называемой армии Приштины, которая в перспективе может быть использована против мирного сербского населения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Высокопоставленный дипломат обозначил тот факт, что при содействии США и НАТО ведется подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка им оружия, техники.

"Гарантий, что так называемые ВС Косово, состоящие во многом из террористов "Освободительной армии Косово", не будут использованы против сербского населения, нет", - констатировал Небензя, добавив, что "край остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов, туда бегут террористы-возвращенцы из Сирии и Ирака".

Постпред РФ при ООН обратил внимание коллег на то, что "повседневное явление в Косово представляют собой преступные действия против сербов и их имущества, причем виновные нередко избегают наказания".

Между тем специальный представитель генерального секретаря ООН по Косово Захир Танин заявил, что напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной растет, что самым негативным образом сказывается на ситуации в северной части Косово и на перспективах мирного урегулирования в крае в целом. По его словам, обстановка серьезно ухудшилась после того, как Приштина ввела налог на товары из Сербии и приняла законы, касающиеся деятельности косовских сил безопасности.

"Предпринимаемые действия и риторика в период, прошедший после моего предыдущего брифинга, никак не способствовали созданию атмосферы, необходимой для возобновления политического диалога между Белградом и Приштиной. Враждебность и взаимные обвинения были более заметными, чем усилия по возвращению к диалогу", - отметил Захир Танин.