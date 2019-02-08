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08.02.2019 10:14
Рубрика: Общество

Новое приложение поможет точно рассчитать количество обезболивающего

Текст: Ирина Невинная
В России разработан уникальный калькулятор "Ротация опиоидов". Это специальная программа, которую можно установить в качестве приложения на компьютер или телефон. Она поможет врачам быстро и грамотно рассчитать дозы сильнодействующих обезболивающих препаратов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В результате достигается сразу несколько целей: врачи, не имеющие большого опыта в подборе обезболивающей терапии, смогут это делать безошибочно, а пациенты, в свою очередь, своевременно получат лечение хронической боли.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ежегодно в России в обезболивании нуждаются, по разным оценкам, от 400 до 600 тысяч человек. Адекватное обезболивание получают только 30 тысяч, сообщили в благотворительном фонде помощи хосписам "Вера". Основное препятствие при назначении сильнодействующих обезболивающих, как показал опрос среди врачей, - это риск уголовного преследования при нарушении порядка назначения и обращения с сильнодействующими препаратами. На это указали 40 процентов участников опроса.

"Главная причина того, что врачи предпочитают не лечить болевой синдром - страх, - отмечает учредитель фонда "Вера", руководитель московского Центра паллиативной медицины Анна Федермессер. - Сегодня медработника можно привлечь к уголовной ответственности вне зависимости от того, преднамеренной или непреднамеренной была его ошибка. Даже если врач случайно раздавит ампулу, запирая сейф, или прольет остатки препарата, этого будет достаточно для его наказания штрафом или даже условным сроком". Эту тему благотворительные фонды и профессиональные врачебные сообщества поднимают уже давно. В конце прошлого года минздрав объявил о том, что будут подготовлены поправки в УК РФ и Кодекс административных правонарушений, которые должны защитить врачей.

Но угроза столкнуться с правоохранительными органами - не единственная причина, лишающая больных обезболивания. Если онкологи, как правило, хорошо осведомлены о методах купирования болевого синдрома, то врачи поликлиник, не так давно получившие право назначать сильнодействующие анальгетики, просто не знают, как это делать правильно. Между тем, порядок строгий, нарушать правила выписки рецептурных бланков строгого учета врачи не имеют права.

В 2015 году Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи и фармкомпания инициировали программу подготовки врачей "Жизнь без боли". Разработка калькулятора, с помощью которого врач сможет правильно назначить лечение, - очередной этап этой программы. Пилотная версия инструмента появилась на сайте Ассоциации хосписной помощи и была протестирована в конце прошлого года. Сейчас уже есть рабочая версия калькулятора в виде приложения для Android, пользователям iOS он станет доступен в ближайшее время.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"По данным Международного комитета по контролю за наркотиками, Россия занимает 38-е место из 42 по доступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е место - в мире, - сообщил генеральный директор фармкомпании Дмитрий Ефимов. - Ситуация с обезболивающими постепенно улучшается, но достаточно медленно. Мы стремимся внести свой вклад в решение этой проблемы. Калькулятор предназначен для врачей, он помогает рассчитать необходимую дозу всех сильнодействующих анальгетиков, разрешенных к применению в нашей стране, то есть делает процедуру назначения обезболивающих препаратов прозрачной. Это первый такой инструмент в России, аналогов ему нет".

Кроме того, программа дает возможность ознакомиться с официальной инструкцией по использованию медикаментов и с клиническими рекомендациями по лечению хронического болевого синдрома у детей и взрослых при оказании паллиативной медицинской помощи.

Общество Здоровье
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