Новости

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы 14:16
На киностудии "Ленфильм" рассказали о первой роли Юрского 14:15
Владимир Мединский о Сергее Юрском: Человек редкого таланта 14:15
Lada Granta получила новую модификацию за 463 000 рублей 14:10
Эксперт: Тем, кто устраивается на работу без опыта, поможет портфолио 14:08
В Махачкале один человек пострадал при взрыве газа 14:06
В Иркутске эвакуатор выронил джип и устроил массовое ДТП 14:05
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрского 14:03
Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя 13:59
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского 13:55
Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок 13:52
Русское географическое общество начало прием заявок на медиагранты 13:52
Видео: верблюд вытащил забуксовавшую в снегу "Ниву" 13:45
Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля 13:44
Испытания вертолета Ми-38 при морозе в 45 градусов показали на видео 13:41
В Краснодаре спортсмены устроили шоу в костюмах знаменитых героев 13:35
Видео: вертолеты Балтфлота отработали "слепую" посадку на корабль 13:31
Песков рассказал про охрану Януковича 13:29
Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто 13:22
Спасатели поймали в квартире уфимки куницу 13:21
В Домодедово самолет задел мачту освещения 13:19
В Кремле усомнились в публикациях про третьего участника дела Солсбери 13:19
Минские медики готовы к работе на объектах II Европейских игр 13:14
Итоговое собеседование сдадут 1,5 миллиона девятиклассников 13:12
В Калуге названа причина возгорания машины, в которой погиб ребенок 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 13:52
Рубрика: Власть

Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок

Текст: Сергей Птичкин

"Рособоронэкспорт" официально заявил о начале продвижения на мировой рынок автомата АК 200-й серии, который разработан и выпускается концерном "Калашников".

"На эти автоматы оформлены все разрешительные экспортные документы. И "Рособоронэкспорт" может предлагать своим партнерам модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX 2019, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, добавив, что в ходе выставки "Рособоронэкспорт" проведет презентации этих автоматов. - Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всем мире".

Фото: youtube.com
Видео: концерн "Калашников" развеял главные мифы об АК

Автоматы Калашникова 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям развития стрелкового оружия, сохраняя лучшие качества легендарного творения великого русского оружейника Михаила Калашникова, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2019 году.

"В настоящее время автоматы серии 200 поставляются государственным заказчикам в России, а также готовы экспортироваться за рубеж партнерам, предъявляющим повышенные требования к стрелковому оружию. Автоматы Калашникова 200-й серии - стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019 мы уже запланировали ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать новую серию АК", - прокомментировал генеральный директор Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"На выставке IDEX-2019 Россия продемонстрирует передовые образцы вооружений и военной техники для стран ближневосточного региона, представляющего особый интерес для российской промышленности. Автоматы "двухсотой" серии станут одной из ключевых новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019. Новейшие российские автоматы Калашникова обладают широким экспортным потенциалом", - отметил директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новейший АК-308 под патрон НАТО планируют запустить в серию в этом году

Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления, дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК-200 успешно прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию и является эффективным стрелковым комплексом.

Власть Безопасность Армия Компании ВПК "Рособоронэкспорт" Компании Госкорпорации Ростех
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского
СК опубликовал видео с места автокатастрофы с шахтерами в Кузбассе
Звезды футбола выразили соболезнования в связи с гибелью Салы
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев