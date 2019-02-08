Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок

"Рособоронэкспорт" официально заявил о начале продвижения на мировой рынок автомата АК 200-й серии, который разработан и выпускается концерном "Калашников".

"На эти автоматы оформлены все разрешительные экспортные документы. И "Рособоронэкспорт" может предлагать своим партнерам модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX 2019, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, добавив, что в ходе выставки "Рособоронэкспорт" проведет презентации этих автоматов. - Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всем мире".

Автоматы Калашникова 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям развития стрелкового оружия, сохраняя лучшие качества легендарного творения великого русского оружейника Михаила Калашникова, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2019 году.

"В настоящее время автоматы серии 200 поставляются государственным заказчикам в России, а также готовы экспортироваться за рубеж партнерам, предъявляющим повышенные требования к стрелковому оружию. Автоматы Калашникова 200-й серии - стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019 мы уже запланировали ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать новую серию АК", - прокомментировал генеральный директор Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"На выставке IDEX-2019 Россия продемонстрирует передовые образцы вооружений и военной техники для стран ближневосточного региона, представляющего особый интерес для российской промышленности. Автоматы "двухсотой" серии станут одной из ключевых новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019. Новейшие российские автоматы Калашникова обладают широким экспортным потенциалом", - отметил директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления, дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК-200 успешно прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию и является эффективным стрелковым комплексом.