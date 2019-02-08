Обозреватель "РГ" о Сергее Юрском: Личность высокого интеллекта

Сергей Юрский ушел из жизни в пятницу. Народному артисту, которого все помнят и любят по картинам "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", было 83 года. Остановилось сердце.

Смерть Сергея Юрского - не просто утрата. Это одна из самых сильных пробоин в корабле отечественной культуры.

Выдающийся человек театра - актер, режиссер, драматург - он, конечно, и прежде всего, личность высокого интеллекта, воли, духовных дерзаний. Золотой медалист, студент юридического факультета Ленинградского университета, он очень быстро вернулся к делу своего отца и вскоре стал одним из главных актеров золотой труппы БДТ эпохи Георгия Товстоногова. Тузенбах, Илико, Генрих IV… А еще раньше - Чацкий, сыгранный им в 1962 году в легендарном спектакле Товстоногова "Горе от ума". Он бросал горькие слова в зрительный зал, и зал узнавал в нем своих загубленных поэтов, свою интеллигенцию, которую вскоре назовут инакомыслящей.

В 1963 году его Чацкий будет уже ассоциироваться с Бродским, беспрецедентная травля которого завершилась судом, ссылкой и, в конце концов, высылкой из страны. Товстоногов, сразу оценив его способности, направил его в сторону режиссуры. Но постановка Юрским пьесы Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева" (1978) стала последней его работой в БДТ в качестве режиссера и актера. Спектакль, собравший вокруг себя новое поколение зрителей, обещал и новый этап театра. Но великий Товстоногов не позволил этому случиться. Юрский (вместе с женой, Натальей Теняковой) навсегда покинул родной город и связал свою творческую жизнь с Москвой, прежде всего - с Театром им. Моссовета. Это в его режиссуре Фаина Раневская сыграла свою последнюю роль в спектакле "Права хорошо, а счастье - лучше" (1980).

О кинематографе Юрского и вовсе невозможно сказать в коротких словах некролога. Это целый мир, который сделал его поистине национальным достоянием, частью культурного кода страны.

Сергей Юрский навсегда станет голосом отечественной интеллигенции. Минуя запреты и бесстрашно двигаясь по лезвию ножа, Юрский стал читать стихи и прозу со сцены. Его знаменитые чтецкие программы, которые формировали этический и эстетический вкус миллионов советских людей - в стихах Пушкина или Пастернака - были полны не только феноменальной актерской виртуозностью и филологической интуицией, но интеллектуальной и гражданской свободой.

Сергей Юрский сохранил эту страсть к справедливости и свободе мысли до конца своих дней. Он возвышал голос за всех обиженных и осужденных. Выросший в эпоху оттепели, почти дипломированный юрист, интеллигент и христианин, Сергей Юрский снимал фильмы и программы для ТВ, ставил спектакли и играл в них, писал стихи и прозу, выступал в газетах, его голос звучал на радио. Его нравственная и гражданская бескомпромиссность шли рука об руку с деятельным милосердием христианина. За что от современников и потомков ему - вечная память и благодарность.

