Опровергнут известный миф о похмелье

Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Для участия в опыте были отобраны 90 добровольцев. Их разделили на три группы. В первой выпили по три больших кружки пива, а затем по три бокала вина - тоже больших. Вторые чередовали те же объемы в обратной последовательности. Третьи пили либо вино, либо пиво, не смешивая. Крепкие напитки в эксперименте не применялись.

- Мы заинтересовались этим вопросом по двум причинам. Во-первых, это интересно, актуально и привлекает внимание публики к науке. Во-вторых, мы надеялись таким образом помочь людям избежать утренних страданий после долгих ночных посиделок, - рассказал Кай Хенсель из Кембриджа.

На следующий день добровольцев попросили оценить тяжесть своего похмелья по 56-балльной шкале и описать свои ощущения во время эксперимента. Через неделю группы поменяли местами и повторили опыт.

Увы, самочувствие участников добровольцев наутро не зависело от того, пили ли они сначала пиво, а потом вино, наоборот или не смешивали. Сила похмелья зависела лишь от того, насколько пьяными помощники науки ощущали себя накануне.