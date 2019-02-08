В соцсетях простились с народным артистом Сергеем Юрским

В пятницу, 8 февраля, в Москве скончался известный актер Сергей Юрский. Ему было 83 года.
Как сообщает РИА Новости, в качестве причины смерти артиста медики называют остановку сердца. Сергей Юрский запомнился советским и российским зрителям по ролям в таких кинокартинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД" и многих других.
В соцсетях с актером простились обычные пользователи, представители СМИ, политики и звезды эстрады.
«Беги, дядя Митя»: Сергей Юрский, актер, который делал нашу жизнь светлее.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 февраля 2019 г.
Спасибо вам, Сергей Юрьевич! pic.twitter.com/yy1v8vzPJe
Умер народный артист Сергей Юрский. Великолепный Остап. Светлая память... pic.twitter.com/1amP3Z09ov— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 8 февраля 2019 г.
Ушёл из жизни Сергей Юрский. Светлая память великому актёру. pic.twitter.com/E2PUaCuWTu— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 8 февраля 2019 г.
Ушел из жизни Сергей Юрский. У советского кинематографа было много великих лиц, но в Юрском была особенная трагикомическая сила. В его ролях всегда сияла любовь к людям. Светлая память pic.twitter.com/vY9kRxldkJ— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 февраля 2019 г.
Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 февраля 2019 г.
Скончался Сергей Юрский. Огромная потеря. Великий Актёр ушёл.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 февраля 2019 г.
ушёл Сергей Юрский...ушёл,а радость, которую он дарил,осталась. pic.twitter.com/rp42l3PIS0— Joker (@joker_poxer) 8 февраля 2019 г.
Сергей Юрский... Эххх. Такие Актёры не уходят, они с нами навсегда. pic.twitter.com/dbpYrtQnNs— Юрий Мережко (@yoorashka) 8 февраля 2019 г.
Умер актер Сергей #Юрский. 84 год жизни. Ещё одно ушедшее имя детства. RIP pic.twitter.com/t4fiIzCW94— Катюша Миронова (@Missfit_ru) 8 февраля 2019 г.
Ушёл Сергей Юрский наш любимый дядя Митя и Бендер... pic.twitter.com/f6oQaakzRM— Михаил Кононович (@MishaKononovich) 8 февраля 2019 г.