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В соцсетях простились с народным артистом Сергеем Юрским

08.02.2019,  
11:24
Текст:  Анна Баранова
Фото: twitter.com Фото: https://twitter.com
Фото: https://twitter.com

В пятницу, 8 февраля, в Москве скончался известный актер Сергей Юрский. Ему было 83 года.

Как сообщает РИА Новости, в качестве причины смерти артиста медики называют остановку сердца. Сергей Юрский запомнился советским и российским зрителям по ролям в таких кинокартинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД" и многих других.

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В соцсетях с актером простились обычные пользователи, представители СМИ, политики и звезды эстрады.

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