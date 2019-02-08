В соцсетях простились с народным артистом Сергеем Юрским

В пятницу, 8 февраля, в Москве скончался известный актер Сергей Юрский. Ему было 83 года.

Как сообщает РИА Новости, в качестве причины смерти артиста медики называют остановку сердца. Сергей Юрский запомнился советским и российским зрителям по ролям в таких кинокартинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД" и многих других.

В соцсетях с актером простились обычные пользователи, представители СМИ, политики и звезды эстрады.

«Беги, дядя Митя»: Сергей Юрский, актер, который делал нашу жизнь светлее.

Спасибо вам, Сергей Юрьевич! pic.twitter.com/yy1v8vzPJe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 февраля 2019 г.

Умер народный артист Сергей Юрский. Великолепный Остап. Светлая память... pic.twitter.com/1amP3Z09ov — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 8 февраля 2019 г.

Ушёл из жизни Сергей Юрский. Светлая память великому актёру. pic.twitter.com/E2PUaCuWTu — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 8 февраля 2019 г.

Ушел из жизни Сергей Юрский. У советского кинематографа было много великих лиц, но в Юрском была особенная трагикомическая сила. В его ролях всегда сияла любовь к людям. Светлая память pic.twitter.com/vY9kRxldkJ — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 февраля 2019 г.

Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 февраля 2019 г.

Скончался Сергей Юрский. Огромная потеря. Великий Актёр ушёл. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 февраля 2019 г.

Сергей Юрский... Эххх. Такие Актёры не уходят, они с нами навсегда. pic.twitter.com/dbpYrtQnNs — Юрий Мережко (@yoorashka) 8 февраля 2019 г.

Умер актер Сергей #Юрский. 84 год жизни. Ещё одно ушедшее имя детства. RIP pic.twitter.com/t4fiIzCW94 — Катюша Миронова (@Missfit_ru) 8 февраля 2019 г.