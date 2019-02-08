Правительство продлило программу развития ОПК до 2027 года

Кабинет министров продлил действие государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

К предыдущей редакции, рассчитанной по 2020 год включительно, добавлен второй этап - с 2021 по 2027 годы. В этот период на финансирование госпрограммы ежегодно планируется направлять более 8,6 миллиарда рублей.

Скорректированы и ожидаемые результаты от реализации госпрограммы. Так, объемы промышленного производства продукции отрасли должны увеличиться в 1,86 раза к уровню 2015 года, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции составит 39,2 процента (в 2018 году - 35,1), среднемесячная заработная плата в отрасли должна вырасти в 2,2 раза к показателям 2015 года.