Президентские выборы в Северной Македонии пройдут 21 апреля

Глава македонского парламента - Собрания Талат Джафери утвердил в пятницу, 8 февраля, дату проведения президентских выборов в республике - 21 апреля. Данное решение было обусловлено тем, что мандат действующего президента Северной Македонии Георге Иванова истекает 12 мая.

Напомним, что в этом году на карте Балкан появилось государство с названием Республика Северная Македония, и теперь НАТО в обозримой перспективе намерено расшириться за счет Скопье. При этом Вашингтон и Брюссель добивались своих целей излюбленными способами: шантажом, угрозами и откровенными подкупами, и посол США лично руководил данными процессами. В самой Македонии не все готовы смириться с происходящим. Так, президент Георге Иванов подчеркивает, что в решающие моменты истории македонский народ почти всегда принимал мудрые решения.

"На референдуме 30 сентября народ своим бойкотом ясно выразился против ускоренных, навязанных и ошибочных решений, принятых без обстоятельного национального консенсуса, - отметил он. - В ходе референдума народ обозначил свою суверенную волю и недвусмысленно отверг Преспанское соглашение. Парламент Республики Македонии обязан это принимать во внимание, но большинство депутатов поступили вопреки воле народа. Требуется мужество, чтобы упорствовать в осуществлении своего права на самоопределение и сохранение суверенитета и независимости государства. Мужество, которое в свое время позволило македонским революционерам и бойцам реализовать их мечту".

Он также напоминает парламентариям и обществу, что "люди всегда восхваляют смелых, а история презирает трусливых и продажных".

"Без уважения к прошлому, без собственных идентичности и самосознания, нет успешного настоящего, и тем более не будет лучшего будущего. У каждого поколения есть своя борьба и свои цели. Наше стремление - это стремление к лучшей и более достойной жизни в Республике Македонии", - констатирует Георге Иванов.

Между тем 6 февраля в Брюсселе в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова был подписан протокол о приеме Скопье в альянс.

"Эйфория наших западных коллег по этому поводу доказывает, что, продвигая Преспанское соглашение, они не руководствовались стремлением содействовать урегулированию застарелой региональной проблемы, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Цель совершенно другая - как можно скорее и любой ценой, в том числе путем шантажа и подкупа, записать в ряды НАТО еще одну балканскую страну".

Дипломат процитировала и слова Йенса Столтенберга, заявившего, что "под протекцией НАТО находится миллиард человек".

"И от кого же собираются защитить македонский народ? - спрашивает Мария Захарова. - Единственная серьезная вооруженная сила, дестабилизирующая регион, - это создаваемая из бывших албанских боевиков "армия Косово". Других угроз безопасности мы не видим и в этой связи задаемся вопросом - неужели НАТО будет опять воевать с теми, кого сама обучала и вооружала?"

По ее словам, эту конструкцию мы уже видели на территории стран Ближнего Востока и Севера Африки.

"Сначала вооружали, а потом боролись с террористами и боевиками, - констатировала она. - Сначала создавали условия для появления террористов там, где их никогда не было, затем тратили миллиарды денежных средств и усилий для предотвращения распространения террористической угрозы не только по региону, но и миру. Про историю с беженцами, миграцией, изменением мирового ландшафта я вообще не говорю".