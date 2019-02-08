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Программист нашел способ бесконечно снимать наличные в банкоматах

08.02.2019,  
12:06
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

43-летний программист Цинь Цишень, работающий начальником отдела программного обеспечения китайского банка Huaxia Bank, в ноябре 2016 года нашел уязвимость в прошивке банкоматов своего работодателя. Ровно в полночь, в течение одной минуты с 0:00 по 0:01, снятия наличных не засчитывались банковской системой - деньги аппарат выдавал, но со счета их не списывал. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Вместо того, чтобы, как того требует долг службы, доложить о неисправности руководству и пофиксить ее, хитрый китаец решил испытать удачу. Используя фиктивный счет, специально созданный для отлова подобных багов, предприимчивый менеджер регулярно под покровом ночи снимал китайские банкноты. В общей сложности ущерб банку составил сумму эквивалентную 1 миллион долларов (более 66 млн. рублей). Часть этих средств он разместил на личном счету, а другую вложил в фондовый рынок.

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Когда к злоумышленнику пришли люди в погонах и начали задавать ему неудобные вопросы, он ссылался на фиктивность счета и на свои должностные обязанности. Его основные доводы защиты основывались на том, что он тестировал систему безопасности и собирался вернуть все обналиченные юани. Ключевую роль в уголовном разбирательстве сыграли именно деньги, "зависшие" на рынке ценных бумаг.

Теперь мошеннику грозит десять с половиной лет тюремного заключения.

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