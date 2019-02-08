В США обнаружили птицу с признаками мужского и женского пола

В Пенсильвании орнитолог-любитель Ширли Колдуэлл сфотографировала необычную особь красного кардинала. С одной стороны окрас соответствовал оперению ярко-красного самца, а с другой - сероватой самки.

Как сообщает журнал National Geographic, данный феномен называется билатеральным (двусторонним) гинандроморфизмом, проще говоря, в теле данной особи присутствуют гены и признаки обоих полов. Впервые подобные случаи были зафиксированы в 1920-х годах у кур, а затем были найдены попугаи, павлины - и красные кардиналы.

Подобные случаи также задокументированы среди насекомых и ракообразных.

"В естественной среде обитания столь необычным представителям вида, как правило, сложно создать пару и произвести потомство: они могут отпугивать сородичей нетипичной внешностью, а аномалия - проявляться и в репродуктивной системе", - пишет издание.

По наблюдениям орнитологов, красный кардинал из Пенсильвании прилетает к кормушке в компании мужской особи. Кроме того, левая половина у него - женская, а у птиц для размножения служит только левый яичник и один яйцевод. Поэтому Ширли Колдуэлл полагает, что гинандроморф может завести птенцов.