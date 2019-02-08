Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля

В Кремле объявили дату послания президента Федеральному собранию.

Глава государства огласит послание 20 февраля. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Аккредитация для представителей СМИ будет проводиться с 15 по 17 февраля.

Послание будет оглашено в Москве, точное место в Кремле не называют. Напомним, что в прошлом году глава государства выступал 1 марта в Манеже. Тогда была специальная интерактивная часть, посвященная новейшим российским вооружениям.

На вопрос о том, будет ли и на этот раз интерактив, Песков сказал: "Пока не готов ответить. Подготовка главным образом ведется в плане контентной работы".

"По мере прояснения будем вас информировать", - заверил представитель Кремля. "Все узнаете 20 числа", - ответил он на вопросы по содержанию послания.