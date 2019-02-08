Путин поздравил с юбилеем Ирину Муравьеву

Президент России направил поздравление актрисе Ирине Муравьевой с юбилейным днем рождения. Муравьевой исполнилось 70 лет.

"Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил щедрый талант, удивительную искренность и обаяние актрисы, высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь.

Президент пожелал Ирине Муравьевой здоровья, вдохновения и всего наилучшего.