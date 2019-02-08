Путин призвал уделять повышенное внимание стратегической стабильности

Режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, заявил президент. Поэтому перед дипломатами стоят новые сложные задачи.

Приветственное послание главы государства коллективу МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном собрании.

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - говорится в послании.

"Сегодня отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира, решение актуальных региональных и глобальных проблем, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами", - отметил глава государства.

"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед дипломатами стоят важные масштабные задачи", - обозначил Владимир Путин. Так, по его словам, нужно активно отстаивать принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой.

"Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций", - считает президент. И, конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, по расширению внешних связей Евразийского экономического сообщества "с прицелом на формирование большого евразийского партнерства", заключил он.