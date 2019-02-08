Путин уволил генералов четырех силовых структур

Глава государства освободил от должностей сразу несколько генералов МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС.

Из МВД, по указу президента, уволены три генерала. Это начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов, заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов.

Освобождены от своих должностей и три генерала МЧС - начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер и начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин.

Также в указе фигурируют два генерала Следственного комитета (старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт и глава следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев) и начальник Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Еще освобождены от должности первый замглавы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин и первый замначальника Южного регионального центра МЧС полковник внутренней службы Николай Басов.

При этом Владимир Путин произвел ряд назначений - тем же указом. В частности, начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД стал Олег Ильиных - генерал-майор полиции, руководивший ГУМВД по Курганской области. Начальником главного управления по вопросам миграции МВД - руководителем контрольно-следственного управления МВД назначена генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД возглавил генерал-майор полиции Александр Балаев.

Полковники полиции Ирина Волк и Людмила Буланова, а также генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов назначены помощниками министра внутренних дел.

Бывший руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков назначен на должность первого замглавы Главного управления криминалистики Следственного комитета. Александр Иванов стал врио руководителя Главного следственного управления СК по Московской области.

Заместителем руководителя Главного следственного управления СК - руководителем контрольно-следственного управления Владимир Путин назначил полковника юстиции Наталью Камышан. А руководить рязанским следственным управлением ведомства в течение пяти лет будет генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.