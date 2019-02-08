Путин уволил генералов четырех силовых структур

Новости

Toyota объявила российские цены на новую Corolla 18:43
В Ростове задержан подозреваемый в нападениях на женщин 18:42
Марат Хуснуллин: В Бирюлево придут и метро, и трамвай 18:33
Москва до 2024 г. вложит 200 млрд руб в развитие железных дорог 18:20
Полиция Татарстана нашла тигренка в нарколаборатории 18:20
Fitch сообщил о рекордном росте прибыли российских нефтяников 18:19
Стрельбу авиационной пушки Су-35С показали на видео 18:07
В Шахтах назвали срок восстановления пострадавших при взрыве домов 18:06
Марат Хуснуллин: Треть Большой кольцевой линии будет запущена уже в 2019 году 18:05
В Москве вручат премию "Бизнес-успех" 17:59
Собянин: 2019 год будет Годом железных дорог в Москве 17:57
Умер актер Альберт Финни 17:50
МИД: Россия и США ведут эффективные контакты по Сирии 17:47
Умер первый премьер-министр современной Польши 17:41
Украина проведет военные учения на границе с Крымом 17:27
Toyota выпустила суперпроходимый внедорожник 17:24
Стало известно состояние отравившихся хлором в нижегородском бассейне 16:55
В Саранске в ДТП с пьяным водителем пострадали восемь человек 16:52
В Ленобласти электронными пусками ракет поразили все цели 16:50
В Москве стало меньше сотрудников ГИБДД 16:44
Видео: В Куршевеле самолет врезался в сугроб 16:42
В Москве на 6 процентов повысят зарплату водителям наземного транспорта 16:28
Умер енот Орео, ставший прототипом героя "Стражей Галактики" 16:20
Посольство в Кабо-Верде рассказало о быте арестованных моряков из РФ 16:19
Стала известна причина взрыва на месторождении в Сургуте 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 18:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин уволил генералов четырех силовых структур

Текст: Кира Латухина
Глава государства освободил от должностей сразу несколько генералов МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Из МВД, по указу президента, уволены три генерала. Это начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов, заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин обсудил с Совбезом российско-белорусские отношения и ситуацию в Сирии

Освобождены от своих должностей и три генерала МЧС - начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер и начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин.

Также в указе фигурируют два генерала Следственного комитета (старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт и глава следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев) и начальник Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Еще освобождены от должности первый замглавы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин и первый замначальника Южного регионального центра МЧС полковник внутренней службы Николай Басов.

При этом Владимир Путин произвел ряд назначений - тем же указом. В частности, начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД стал Олег Ильиных - генерал-майор полиции, руководивший ГУМВД по Курганской области. Начальником главного управления по вопросам миграции МВД - руководителем контрольно-следственного управления МВД назначена генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин призвал уделять повышенное внимание стратегической стабильности

Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД возглавил генерал-майор полиции Александр Балаев.

Полковники полиции Ирина Волк и Людмила Буланова, а также генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов назначены помощниками министра внутренних дел.

Бывший руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков назначен на должность первого замглавы Главного управления криминалистики Следственного комитета. Александр Иванов стал врио руководителя Главного следственного управления СК по Московской области.

Заместителем руководителя Главного следственного управления СК - руководителем контрольно-следственного управления Владимир Путин назначил полковника юстиции Наталью Камышан. А руководить рязанским следственным управлением ведомства в течение пяти лет будет генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица СФО Красноярский край ПФО Татарстан ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского