Путин встретится с британскими бизнесменами

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупнейших британских компаний. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

7 февраля на встрече с главой ВР Робертом Дадли президент заверил компанию, желающую продолжать работать в России, в поддержке и по существующим проектам, и по новым. Такой же подход релевантен и к другим зарубежным инвесторам, "которые, несмотря ни на что, продолжают свое присутствие здесь и думают о различных новых взаимовыгодных проектах", заметил Песков.

"Дадли предложил организовать круглый стол с участием британских бизнесменов, руководителей компаний, которые работают на российском рынке и имеют отношение к бизнесу в России, и предложил президенту с ними встретиться", - рассказал представитель Кремля.

"Президент обещал это сделать", - сообщил Песков. Правда, по срокам пока неопределенность. "Потребуется время организовать", - уточнил он. "Пока каких-то точных дат нет", - заключил пресс-секретарь главы государства.