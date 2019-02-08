Боксер Александр Костромин убит в Белгороде

Российский боксер, победитель международных турниров Александр Костромин был убит в Белгороде. Спортсмена застрелили возле его дома в микрорайоне "Улитка".

На спине погибшего обнаружены следы от восьми выстрелов. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС. Информация о мотивах преступления и подозреваемых пока не поступала.

Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал победителем первенства России. В 2014 году завоевал "золото" международного турнира по боксу в Крыму. В последнее время спортсмен участвовал в боях без правил.