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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Боксер Александр Костромин убит в Белгороде

Александр Костромин. Фото: facebook.com/profile.php?id=100022871214017 Александр Костромин. Фото: facebook.com/profile.php?id=100022871214017
Александр Костромин. Фото: facebook.com/profile.php?id=100022871214017

Российский боксер, победитель международных турниров Александр Костромин был убит в Белгороде. Спортсмена застрелили возле его дома в микрорайоне "Улитка".

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На спине погибшего обнаружены следы от восьми выстрелов. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС. Информация о мотивах преступления и подозреваемых пока не поступала.

Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал победителем первенства России. В 2014 году завоевал "золото" международного турнира по боксу в Крыму. В последнее время спортсмен участвовал в боях без правил.

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