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08.02.2019 18:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: Треть Большой кольцевой линии будет запущена уже в 2019 году

Текст: Любовь Проценко

Треть Большой кольцевой линии будет запущена уже в 2019 году. Такое заявление сделал сегодня на заседании коллегии стройкомплекса, проходившей в концертном зале "Зарядье", заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Он пояснил:

Стали известны маршруты миллионов москвичей в метро

- В 2018 году мы запустили первые шесть станций: Деловой центр,Шелепиха, Хорошевская, Петровский парк, ЦСКА и  "Савеловская". А еще три - Нижегородскую, Авиамоторную и Лефортово - запустим в этом году. Это будет 30 процентов протяженности всей Большой кольцевой линии - самой длинной кольцевой в мире.

Говоря о строительстве метро в целом в столице, Хуснуллин отметил, что считает заслугой метростроителей даже не то, что за 2018 год они построили и ввели в строй 17 новых станций - столько за один год  никогда в Москве прежде не строилось, а то, что параллельно создали огромный задел. И благодаря этому, за ближайшие пять лет они введут в строй еще более 50 новых станций - по 10 в год.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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