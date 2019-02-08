Марат Хуснуллин: В Бирюлево придут и метро, и трамвай

Жители района Бирюлево - одного из самых крупных и отдаленных на юге столицы, испытывающие сейчас немало трудностей с транспортным сообщением, могут не волноваться. К ним придет метро.

Принято решение о строительстве Бирюлевской ветки, сообщил сегодня в ответ на вопрос корреспондента "РГ" заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Причем, это не отменяет и ранее принятого решения о прокладке туда трамвайной линии. Ее планировалось провести в Бирюлево еще в 2016 году. "Но очень сложно проходили публичные слушания, мнения жителей разделились, как она должна пройти. Были проблемы и с освобождением земельных участков, - объяснил Хуснуллин. - Но сейчас все проблемы решены и в ближайшее время появится обновленный проект трамвайной линии".