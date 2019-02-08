Операцию вел Дмитрий Пушкарь, руководитель клиники урологии при больнице, главный внештатный специалист уролог департамента здравоохранения Москвы. Ему предстояло удалить пациенту предстательную железу, которую поразила злокачественная опухоль. У хирурга Да Винчи - четыре руки, в одной из них - видеокамера. Благодаря ей на мониторе перед Дмитрием Пушкарем - трехмерное изображение оперируемого участка. Разрезы делают сверхточные манипуляторы с закрепленными на концах инструментами. Не глядя на журналистов и не выпуская из рук пульта, Пушкарь рассказывает: "Видите, как я сейчас накладываю шов? Без такой техники сделать так точно не смог бы ни один хирург". Еще одно достоинство робот-ассистированных операций - минимальное травмирование пациента: "Кровопотеря - меньше чайной ложки", - говорит профессор. Тем не менее, в одиночку удалить простату пока не решается ни один врач.
Накануне такую же операцию провели 62-летнему Андрею Павловичу. На ноги он встал сразу, как вышел из наркоза. "Завтра Андрей Павлович вернется к семье уже без злокачественного образования. 10-15 лет назад это невозможно было даже представить", - говорит заведующий онкоурологическим отделением Константин Колонтарев.
Урологическое же обследование здесь может сделать любой желающий. Для этого достаточно записаться по телефону на прием в консультативно-диагностический центр. Сейчас в городе проходят акции по диагностике на рак и других органов - перечень стационаров, где это можно сделать в ближайшие субботы - 9 и 16 февраля доступен на сайте депздрава.