Новости

Полиция не нашла бомбу на борту вернувшегося в Стокгольм лайнера 01:22
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму 00:52
Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в Москве 07.02.2019
В МИД РФ сочли ненужным присутствие США в сирийском лагере беженцев 07.02.2019
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин 07.02.2019
Замглавы администрации Рязани арестован в Москве по делу о взятке 07.02.2019
Россия по буллитам победила финнов в вынесенном матче Евротура 07.02.2019
Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем 07.02.2019
Касаткина помогла россиянкам обыграть Данию в Кубке федерации 07.02.2019
Рушайло уволили из "Транснефти" в связи с выходом на пенсию 07.02.2019
В ОБСЕ осудили решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы 07.02.2019
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой 07.02.2019
В Иране показали новую баллистическую ракету "Дизфуль" 07.02.2019
Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера 07.02.2019
Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 07.02.2019
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 07.02.2019
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 07.02.2019
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 07.02.2019
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 07.02.2019
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 07.02.2019
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 07.02.2019
Московская школьница выстрелила себе в лицо 07.02.2019
Макрон отказался от выступления с Меркель 07.02.2019
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 07.02.2019
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 07.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
08.02.2019 00:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четыре руки хирурга Да Винчи

Московские власти дополнительно выделили на борьбу с раком 15,6 миллиарда рублей
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 28(7786)
Правительство Москвы на этой неделе дополнительно выделило 15,6 миллиарда рублей на развитие современных технологий борьбы с онкозаболеваниями. Один из самых передовых методов удаления злокачественных опухолей - с применением робота Да Винчи в столице уже успешно внедрен. В этом убедились корреспонденты "РГ", побывав на операции в клинической больнице N 50 им. С.И. Спасокукоцкого, где буквально пару недель назад заработало новое онкоурологическое отделение.

Операцию вел Дмитрий Пушкарь, руководитель клиники урологии при больнице, главный внештатный специалист уролог департамента здравоохранения Москвы. Ему предстояло удалить пациенту предстательную железу, которую поразила злокачественная опухоль. У хирурга Да Винчи - четыре руки, в одной из них - видеокамера. Благодаря ей на мониторе перед Дмитрием Пушкарем - трехмерное изображение оперируемого участка. Разрезы делают сверхточные манипуляторы с закрепленными на концах инструментами. Не глядя на журналистов и не выпуская из рук пульта, Пушкарь рассказывает: "Видите, как я сейчас накладываю шов? Без такой техники сделать так точно не смог бы ни один хирург". Еще одно достоинство робот-ассистированных операций - минимальное травмирование пациента: "Кровопотеря - меньше чайной ложки", - говорит профессор. Тем не менее, в одиночку удалить простату пока не решается ни один врач.

В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод

Накануне такую же операцию провели 62-летнему Андрею Павловичу. На ноги он встал сразу, как вышел из наркоза. "Завтра Андрей Павлович вернется к семье уже без злокачественного образования. 10-15 лет назад это невозможно было даже представить", - говорит заведующий онкоурологическим отделением Константин Колонтарев.

Урологическое же обследование здесь может сделать любой желающий. Для этого достаточно записаться по телефону на прием в консультативно-диагностический центр. Сейчас в городе проходят акции по диагностике на рак и других органов - перечень стационаров, где это можно сделать в ближайшие субботы - 9 и 16 февраля доступен на сайте депздрава.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания