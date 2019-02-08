Правительство Москвы на этой неделе дополнительно выделило 15,6 миллиарда рублей на развитие современных технологий борьбы с онкозаболеваниями. Один из самых передовых методов удаления злокачественных опухолей - с применением робота Да Винчи в столице уже успешно внедрен. В этом убедились корреспонденты "РГ", побывав на операции в клинической больнице N 50 им. С.И. Спасокукоцкого, где буквально пару недель назад заработало новое онкоурологическое отделение.

Операцию вел Дмитрий Пушкарь, руководитель клиники урологии при больнице, главный внештатный специалист уролог департамента здравоохранения Москвы. Ему предстояло удалить пациенту предстательную железу, которую поразила злокачественная опухоль. У хирурга Да Винчи - четыре руки, в одной из них - видеокамера. Благодаря ей на мониторе перед Дмитрием Пушкарем - трехмерное изображение оперируемого участка. Разрезы делают сверхточные манипуляторы с закрепленными на концах инструментами. Не глядя на журналистов и не выпуская из рук пульта, Пушкарь рассказывает: "Видите, как я сейчас накладываю шов? Без такой техники сделать так точно не смог бы ни один хирург". Еще одно достоинство робот-ассистированных операций - минимальное травмирование пациента: "Кровопотеря - меньше чайной ложки", - говорит профессор. Тем не менее, в одиночку удалить простату пока не решается ни один врач.

Накануне такую же операцию провели 62-летнему Андрею Павловичу. На ноги он встал сразу, как вышел из наркоза. "Завтра Андрей Павлович вернется к семье уже без злокачественного образования. 10-15 лет назад это невозможно было даже представить", - говорит заведующий онкоурологическим отделением Константин Колонтарев.

Урологическое же обследование здесь может сделать любой желающий. Для этого достаточно записаться по телефону на прием в консультативно-диагностический центр. Сейчас в городе проходят акции по диагностике на рак и других органов - перечень стационаров, где это можно сделать в ближайшие субботы - 9 и 16 февраля доступен на сайте депздрава.