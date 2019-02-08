Москва до 2024 г. вложит 200 млрд руб в развитие железных дорог

200 миллиардов рублей вложит столица вложит в развитие железных дорог до 2024 года. Об этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил сегодня журналистам после коллегии стройкомплекса, на которой были подведены итоги работы за 2018 год и намечены планы на ближайшие пять лет.

- Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин встречался с руководством РЖД, - рассказал заммэра. - В ходе этой встречи обсуждалось финансирование развития железных дорог и конкретные планы по строительству новых станций и реконструкции старых в черте города. В частности, речь шла о том, что масштабные планы, поставленные Москвой и РЖД в этом направлении и одобренные президентом Владимиром Путиным, будут реализовываться на средства как бюджета Москвы (из него будет направлено 200 млрд рублей), так и федерального бюджета страны и РЖД.

В частности, уже в этом году в Москве будет интегрирована в систему городского общественного транспорта по принципу "сухие ноги" платформа НАТИ со станцией метро "Лихоборы", продолжатся работы на платформах "Северянин" и "Верхние котлы". А на станции метро "Ховрино" автобусный междугородный вокзал станет и международным.