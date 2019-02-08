Приемная мать созналась в избиении погибшего в Подмосковье ребенка

Трехлетний малыш из подмосковного Подольска впал в кому и умер после ударов по голове, нанесенных ему приемной матерью. Женщина призналась в избиении ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Мальчик из приемной семьи был доставлен в приемное отделение детской больницы в Подольске в состоянии комы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга. По словам женщины-опекуна, эти травмы малыш получил, поскользнувшись в ванной во время купания.

Через несколько дней ребенок, не приходя в сознание, умер в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Во время допроса приемная мать призналась: она нанесла мальчику несколько ударов рукой, после чего он упал и потерял сознание.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для этой женщины. В семье воспитываются еще шестеро детей - трое родных и трое опекаемых. Приемные дети, которым шесть, три и полтора года, переданы в замещающие семьи. Родные пока остались с отцом, причастись которого к избиениям не подтвердилась.