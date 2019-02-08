СК возбудил дело по факту падения льда на пенсионерку в Подмосковье

В отношении управляющей компании, ответственной за уборку снега и наледи с крыши дома в Павловском Посаде, где глыбой льда травмировало пенсионерку, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, дело возбудили по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На 84-летнюю женщину, вышедшую на балкон жилого дома, с крыши упала огромная глыба льда. В результате пенсионерка получила тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы рук и в настоящий момент находится в реанимации районной больницы.

Напомним, это не первый подобный случай в Подмосковье этой зимой. Несколько дней назад наледь с крыши упала на пожилую женщину в Рошале. Она погибла на месте.