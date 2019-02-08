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08.02.2019 17:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: 2019 год будет Годом железных дорог в Москве

Текст: Любовь Проценко

Подводя на заседании коллегии итоги работы в 2018 году, мэр города Сергей Собянин сказал: "Мы не можем назвать этот год годом метро, хотя в течение него было построено 17 станций подземки - столько не строилось за всю более чем 80-летнюю историю метрополитена. Нельзя его назвать и годом дорог, хотя их было построено 125 км - тоже столько за один год в столице еще не строилось. Не получится назвать и годом образования, и годом здравоохранения при том, что в городе добавились десятки новых школ, детсадов, больниц и поликлиник... Правильнее 2018 год назвать годом развития города. Москва не может развиваться в каком-то одном направлении, она одновременно развивается сразу по всем направлениям".

Поблагодарив строителей за огромную проделанную работу, Собянин сказал, что и впереди у них не менее сложные задачи, он уверен, что они с ними справятся.

А вот 2019 год, по словам Собянина, будет Годом железных дорог.

Сергей Собянин рассказал о развитии общественных пространств в Москве

- У нас в последние годы на первом месте было строительство метро, - объяснил в своем выступлении глава города. - А сейчас в число приоритетных выходит и железнодорожный транспорт. Его развитие помогло нам получить 1 миллион 300 тысяч пассажиромест в электричках, и в ближайшие годы мы добавим еще столько же.

По словам мэра, москвичи смогут пользоваться железной дорогой на Ярославском, Смоленском, Горьковском радиальных направлениях. Интенсивность движения на МЦК увеличится с 5-6 нынешних минут до 4 минут в 2019 году. К концу этого года стоит задача запустить первые Московские центральные диаметры - Одинцово - Лобня и Подольск - Нахабино.

"Огромное спасибо железнодорожникам за то, что они тоже считают эту задачу для себя приоритетной, - сказал мэр.- Совместными усилиями мы ее реализуем и добавим в городе еще сотни километров железнодорожных путей". В итоге по его подсчетам москвичи скоро получат более 1000 км рельсового транспорта, который будет работать в режиме метро.

Экономика Транспорт Железные дороги Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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