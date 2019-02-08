Собянин назвал Юрского выдающимся актером

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье Сергея Юрского. Народный артист России ушел из жизни минувшей ночью.

- Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский, - написал глава города в Twitter. - Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным.

Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 февраля 2019 г.

Напомним, актер и режиссер Сергей Юрский умер минувшей ночью на 84-м году жизни. Причина - остановка сердца. Прощание с ним пройдет в Театре им. Моссовета, которому Юрский посвятил больше 40 лет.