Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".

"В полицию аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетавшего в Анталью, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. - Сев в самолет, трое пассажиров стали употреблять алкогольные напитки. Командир борта отказался вылетать из-за их поведения".

Дебоширов доставили в транспортную полицию, где на них составили административные материалы по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ (распитие алкогольной продукции в общественном месте).