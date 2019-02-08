Ученые москвичи нашли интерес в "Московском долголетии"

Сегодня в России отмечают День науки. В Москве не редкость, когда ученые даже после выхода на пенсию продолжают трудиться в своих институтах. Но это не мешает им вступить в ряды проекта "Московское долголетие", который помогает и профессорам, и докторам наук держаться в отличной спортивной форме, подтягивать знания по английскому языку и просто заниматься с другими "долголетами" любимым делом. Сейчас в проекте участвуют уже под 200 тысяч московских пенсионеров.

В центре соцзащиты "Зеленоградский" филиала "Солнечный" удалось застать семидесятилетнего ученого Владимира Петровича Батуру. Первые шаги к науке он сделал в Зеленограде в Московском институте электронной техники (НИУ МИЭТ) и вот уже более 50 лет считает его первым домом, но жена и сын эту страсть ему прощают, потому что сами ученые и занимаются микроэлектроникой. "В 1973 году я защитил диплом и получил квалификацию инженер-физик по автоматике и электронике, тут же защитил кандидатскую и остался работать. Сейчас я доцент на кафедре "Телекоммуникационные системы" читаю лекции для студентов", - поделился скромно и коротко пенсионер своей судьбой. На самом деле, на его счету около 100 научных публикаций, в том числе шесть изобретений, которые применяются в производстве на заводах Зеленограда. Он участвовал в разработке технологии производства серийных микросхем, в результате, были созданы устройства, которые смогли исследовать поверхность Луны. Кроме этого, его изобретения стали применяться для изготовления вычислительной техники, в том числе в оборонке, но где именно, журналистам и пытливым студентам он не признается, а лишь напоминает, что Зеленоград в советское время был верен ОПК.

Студентам он рассказывает о технологиях программирования и компьютерных сетях и успевает руководить проектами школьников по разработке устройств с использованием микроконтроллеров Ардуино - это электронный конструктор и платформа для разработки электронных устройств. На занятия к Владимиру Петровичу приезжают дети и из подмосковного Солнечногорска. Рассказывать об изобретениях ребят он готов часами: "Всего мы сделали больше 40 проектов. Например, школьник создал турбину для зарядки мобильника в походе, нужно всего лишь найти ручей или маленькую речку и опустить ее в воду, течение даст нужную энергию, и телефон будет заряжаться. Еще один создал устройство для полива домашних растений, чтобы его мама не заставляла это делать".

Но занимаясь наукой, Владимир Петрович не забывает и о физической форме, и активно поддерживает ее в тренажерном зале, вступив в проект "Московского долголетия". При этом пытливый ум ученого не дает почивать на лаврах и он занялся еще изучением английского языка. "В 2011 году я стажировался в Оксфордском университете. Мне пришлось три недели жить в англоговорящей семье, тогда я понял, что мне нужно подтянуть свои языковые знания. По приезду я и вовсе принял решение преподавать на английском заграничным студентам, которые приезжают к нам на стажировку, поэтому мне нужен разговорный английский", - рассказывает Владимир Петрович. Он признался, что преподаватель, который занимается с группой долголетов отлично справляется и помогает преодолеть главную трудностью - языковой барьер. В планах у Владимира Петровича уже через год провести первое занятие для иностранных студентов на английском языке.

Еще один ученый проекта "Московское долголетие" Александр Георгиевич Аллахвердян посещает в центре соцзащиты "Алексеевский" курсы компьютерной грамотности. На другие занятия у 71-летнего Александра Георгиевича не хватает времени - он продолжает работать в НИИ истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН в должности руководителя Центра истории организации науки и науковедения. "Научной деятельностью я занимаюсь более 40 лет. Результаты моей работы отражены в более чем 200-х публикациях в научных журналах и сборниках, в частности, в монографии "Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое исследование", которая вышла в свет в 2014 году", - рассказал он. Интересно, что Александр Георгиевич занимается изучением динамики численности научных кадров, "утечки умов", а также дискриминации женщин-ученых в сфере науки. "Московское долголетие" помогает людям старшего возраста самореализоваться, творчески расти, лично мне помогло освоить азы компьютерной грамотности. Теперь я легко осуществляю поиск разносторонней и многочисленной научной литературы в интернете", - добавляет Александр Георгиевич.