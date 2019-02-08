В Гидрометцентре рассказали о серьезном потеплении

Погода в столичном регионе уже настроилась на весенний лад и пока не намерена сдавать свои позиции. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в ночь на субботу в столичном регионе до минус 3, днем практически такая же температура. Ветер юго-западного направления. В ночь на воскресенье немного подморозит - ожидается до минус 7. Днем минус 1-3 градуса.

С понедельника, 11 февраля, начнется оттепель. Ночью минус 2-4, днем до плюс 2 градусов. Во вторник, 12 февраля, ночью еще теплее из-за южного ветра - до плюс 1 градуса, днем до плюс 3 градусов.

В середине недели - 13 февраля - в течение суток до плюс 4 градусов. А вот 14 февраля немного похолодает: днем будет плюс 1 градус. Ветер сменит направление на северное, поэтому в конце недели, 15 февраля - ночью минус 2-7, днем 0-минус 5 градусов. В следующие выходные, впрочем, москвичей снова ждет небольшая оттепель - днем столбики термометров будут повышаться до плюс 1 градуса.