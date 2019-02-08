В Гидрометцентре рассказали о серьезном потеплении

Новости

Хозяин пришел: В США оценили возвращение МиГ-31 в Арктику 14:24
У Минобрнауки появится собственный геральдический знак 14:23
СМИ: Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2" 14:22
Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы 14:16
На киностудии "Ленфильм" рассказали о первой роли Юрского 14:15
Владимир Мединский о Сергее Юрском: Человек редкого таланта 14:15
Lada Granta получила новую модификацию за 463 000 рублей 14:10
Эксперт: Тем, кто устраивается на работу без опыта, поможет портфолио 14:08
В Махачкале один человек пострадал при взрыве газа 14:06
В Иркутске эвакуатор выронил джип и устроил массовое ДТП 14:05
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрского 14:03
Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя 13:59
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского 13:55
Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок 13:52
Русское географическое общество начало прием заявок на медиагранты 13:52
Видео: верблюд вытащил забуксовавшую в снегу "Ниву" 13:45
Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля 13:44
Испытания вертолета Ми-38 при морозе в 45 градусов показали на видео 13:41
В Краснодаре спортсмены устроили шоу в костюмах знаменитых героев 13:35
Видео: вертолеты Балтфлота отработали "слепую" посадку на корабль 13:31
Песков рассказал про охрану Януковича 13:29
Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто 13:22
Спасатели поймали в квартире уфимки куницу 13:21
В Домодедово самолет задел мачту освещения 13:19
В Кремле усомнились в публикациях про третьего участника дела Солсбери 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 13:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали о серьезном потеплении

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Погода в столичном регионе уже настроилась на весенний лад и пока не намерена сдавать свои позиции. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в ночь на субботу в столичном регионе до минус 3, днем практически такая же температура. Ветер юго-западного направления. В ночь на воскресенье немного подморозит - ожидается до минус 7. Днем минус 1-3 градуса.

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

С понедельника, 11 февраля, начнется оттепель. Ночью минус 2-4, днем до плюс 2 градусов. Во вторник, 12 февраля, ночью еще теплее из-за южного ветра - до плюс 1 градуса, днем до плюс 3 градусов.

В середине недели - 13 февраля - в течение суток до плюс 4 градусов. А вот 14 февраля немного похолодает: днем будет плюс 1 градус. Ветер сменит направление на северное, поэтому в конце недели, 15 февраля - ночью минус 2-7, днем 0-минус 5 градусов. В следующие выходные, впрочем, москвичей снова ждет небольшая оттепель - днем столбики термометров будут повышаться до плюс 1 градуса.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского
СК опубликовал видео с места автокатастрофы с шахтерами в Кузбассе
Звезды футбола выразили соболезнования в связи с гибелью Салы
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев