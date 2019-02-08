В Москве на 6 процентов повысят зарплату водителям наземного транспорта

Московские водители наземного городского транспорта получат прибавку к зарплате в размере 6% в текущем году, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы одобрил план финансово-хозяйственной деятельности Мосгортранса, в соотвествии с которым, помимо инвестиционной программы, у нас в этом году на 6% вырастет заработная плата водителей на регулярных городских маршрутах в Москве", - сказал Ликсутов.

Заммэра также отметил, что сейчас средняя заработная плата водителей городского транспорта в Москве составляет от 65 до 75 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации и вида транспорта. По его словам, перед выходом на маршрут все водители проходят обязательное обучение.