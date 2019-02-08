В Москве пройдет конференция "Электронные торговые площадки в России"

Электронные торговые площадки (ЭТП) - главный инструмент для проведения государственных и муниципальных закупок. С января этого года все конкурентные закупки за редким исключением заказчики стали проводить только в электронном виде. Для этого были отобраны восемь универсальных площадок. Однако на рынке остались и другие операторы, которым есть куда расти.

Перспективы развития рынка электронной коммерции и услуг ЭТП участники рынка, представители регуляторов и эксперты обсудят 20 февраля 2019 года в Москве на VI Ежегодной конференции "Электронные торговые площадки в России", организуемой рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В электронный вид перешли закупки не только в рамках контрактной системы, по закону № 44-ФЗ, но и закупки у малого и среднего бизнеса. Они проводятся по правилам 223-ФЗ среди компаний с госучастием, монополий и прочих. Эксперты обсудят первые результаты этих закупок и возможные сценарии развития рынка услуг электронных площадок при частом изменении законодательства в этой сфере.

Отдельная сессия будет посвящена крупным операторам, не аккредитованным в качестве универсальных площадок, эксперты уверены, что ниши на рынке и для них есть.

Кроме этого, аналитики поделятся результатами исследования "ЭТП в России: кто есть кто" и расскажут об уровне конкуренции на торгах, гибкости и широте торгово-закупочного функционала, удобстве возможностей контрольных инструментов, а также качеством дополнительных сервисов, предоставляемых ЭТП. Будет также удаляться внимание технической стабильности и скорости работы площадок, качеству клиентской и технической поддержки и удобству навигации по их сайту.

В рамках конференции также пройдет церемония награждения лидеров рынка.