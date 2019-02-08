В Москве стало меньше сотрудников ГИБДД

В 2018 году число сотрудников ГИБДД в Москве сократилось на 10%, рассказал журналистам заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

"Количество сотрудников ГИБДД становится все меньше и меньше. Очередное сокращение было в 2018 году. Примерно на 10% меньше стало сотрудников ГАИ не только в Москве, но и во всей России", - сказал Ликсутов.

Заммэра также отметил, что с 2010 года число погибших в ДТП в Москве сократилось на 40%. Достичь таких показателей в столице позволило последовательное и грамотное проведение комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения. В дептрансе полагают, что в статистика продолжит улучшаться в 2019 и 2020 годах.