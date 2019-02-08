В эти дни в Москве проходит региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Он собрал рекордное число участников - 1500 школьников и студентов. Конкурсные баталии развернулись на производствах, в школах, колледжах, вузах и продлятся они до 9 февраля.

Напомню, международное движение WorldSkills видит свою миссию в подготовке профессионалов, работающих по самым высоким стандартам, способных конкурировать на мировом уровне. Наша страна присоединилась к нему семь лет назад.

- Правительство Москвы уделяет большое внимание подготовке кадров для всех систем жизнедеятельности, обеспечивающих город теплом, водой, электричеством, газом. Поэтому мы заинтересованы в открытом соревновательном процессе, высочайшей квалификации специалистов, - рассказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев на открытии чемпионата в "Мосгазе". Работники этого предприятия соревнуются по специальности "монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования", от которых во многом зависит безопасность 24 тысяч газифицированных домов.

В учебном центре "Мосгаза" для шести ребят в возрасте от 16 до 22 лет создали импровизированные кухни. За три дня им нужно провести газ и подключить бытовые приборы. Причем сделать все как в обычной квартире: смонтировать фасадный газопровод, цокольный и трехходовый краны, стояк, расходомер, подключить газовую варочную панель и духовой шкаф... Дальше - дело за экспертами, которые проверят каждый шов и вентиль.

Имена победителей назовут после 9 февраля.