В Подмосковье автопогрузчик травмировал неудачливого угонщика

В подмосковном Зеленограде угонщик угодил в больницу с переломами, попав под колеса автопогрузчика.

Как сообщил источник агентства "Москва" в правоохранительных органах, 42-летний безработный уроженец Армении сумел завести стоявший на проспекте Генерала Алексеева погрузчик Cat, однако тот совершил на него наезд и сломал ему лонную и седалищную кости.

"У полицейских есть основания полагать, что пострадавший скрывает обстоятельства травмы, поскольку его целью было похищение спецтехники", - отметил собеседник агентства.

Пока пострадавшему оказывают помощь в хирургическом отделении больницы, полицейские устанавливают все обстоятельства необычного происшествия.