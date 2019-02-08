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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рецепт от безработицы

В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 28(7786)
Меньше года понадобилось инвесторам, чтобы построить в Серпуховском районе Подмосковья завод по производству лекарств. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством области и фармацевтическим предприятием "Оболенское" было подписано соглашение о сотрудничестве, а уже в феврале 2019-го инвесторы разослали приглашение на открытие готового завода.

Он обеспечил работой 350 человек и способен производить 120 миллионов упаковок лекарств ежегодно. Это 1,6 миллиарда таблеток, 120 миллионов капсул и 15 миллионов саше основных терапевтических направлений: сердечно-сосудистые и противомикробные препараты, лекарства, влияющие на обмен веществ, препараты для лечения заболеваний костно-мышечной и нервной систем. На сегодняшний день "Оболенское" является одним из самых крупных фармацевтических предприятий в России и входит в ТОП-12 отечественных производителей лекарств. "Этот завод отвечает самым современным стандартам фармацевтического производства и, без сомнения, внесет лепту в стратегию "Фарма-2030", которая формируется в данный момент и рассчитана на поддержку фармацевтической отрасли страны в перспективе до 2030 года", - отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, приглашенный на торжественную церемонию открытия нового производства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Старт работе заводской производственной линии дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Сегодня начал работу большой завод, выпускающий широкую линейку отечественных препаратов, - сказал он. - Еще недавно область огромное количество лекарств закупала за рубежом. С открытием каждого такого завода доля импорта медицинских препаратов у нас будет снижаться". Губернатор поделился ближайшими планами инвесторов: у "Оболенского" будет и вторая очередь - к 2021 году предприятие увеличит количество рабочих мест с 350 до 640. А в соседнем Пущино откроется фармацевтический кластер на 7-10 предприятий, которые смогут обеспечить работой не менее 1 тысячи человек. Как позже рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, пять соглашений о создании производств в этом кластере в региональном инвестпортфеле уже есть, так что первые заводы могут быть открыты уже в следующем году. Хотя область уже является одним из лидеров фармацевтического производства в стране - по словам Хромова, 24 процента всех российских лекарств сделаны в Подмосковье.

К 2021 году предприятие "Оболенское" увеличит количество рабочих мест с 350 до 640

А гендиректор фармпредприятия "Оболенское" Андрей Младенцев пообещал не только внести весомый вклад в сферу импортозамещения, но и улучшить показатели экспорта российских медикаментов. "У нас установлено новейшее оборудование из Германии, Италии и Швейцарии. Продукция маркирована контрольными идентификационными знаками - это делает невозможным фальсификацию наших лекарств. Все, что производится на "Оболенском", - а это 150 наименований препаратов - имеет хорошие экспортные перспективы", - рассказал "РГ"Андрей Младенцев.

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