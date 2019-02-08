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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вор отступил

В Подмосковье резко снизилось число дачных краж
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 28(7786)
Дачных краж в Подмосковье за прошлый год зарегистрировано меньше на 15%, чем годом ранее. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. И привели статистику, судя по которой становится очевидно: снижение воровства у дачников - уже тенденция. "В 2018 году зарегистрирована 1741 кража из дачных домов, в 2017-м - 2060, в 2016 году - 2870".

Происходят кражи за городом обычно зимой - наибольшее число их отмечается с января по март. Злоумышленники не только пользуются отсутствием хозяев, но и удаленностью расположения участков, а также трудным к ним подъездом. Что касается раскрываемости этих преступлений, то она держится примерно на одном уровне: в 2016 году составила 41,8%, в 2017-м - 42, в 2018 году - 41,5%.

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Защитит загородный дом от взлома, говорят силовики, лучше всего охранная сигнализация. Иногда бывает даже достаточно даже воя сирены. Например, такой случай произошел недавно в Ленинском районе. Хозяин дачи получил сигнал тревоги, но дал отбой на приезд оперативников. Добравшись до участка, увидел, что входная дверь вскрыта. Но в дом воры не зашли - испугались громкой сигнализации. "Мы рекомендовали клиенту не давать отбой реагированию, если он не уверен в ситуации", - сообщили "РГ" в охранной компании, под защитой которой находился участок.

Сами разработчики таких систем не советуют ограничиваться простой "кричалкой". Профессиональных домушников она вряд ли остановит. Гораздо надежнее сигнализации, которые сразу отправляют сигнал тревоги сотрудникам ЧОП или напрямую в Росгвардию. Время их прибытия по области не превышает 10 минут, а за такое время ограбить дом не сумеет даже вор-профи.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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