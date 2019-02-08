Студенты ДВФУ запустят наноспутник для экспериментов в космосе

Студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета работают над созданием космического аппарата, с помощью которого будут проводить технологические исследования: испытания элементов солнечного паруса, бортовой вычислительной машины, а также эксперименты по материаловедению, сообщает пресс-служба вуза.

Работать над спутником начали полтора года назад по инициативе Центра проектной деятельности вуза, где собрали команду инициативных студентов. Чтобы ускорить процесс, некоторые детали будущего аппарата закупили у стороннего поставщика, например, бортовой компьютер, системы стабилизации энергопитания.

По словам директора Центра проектной деятельности и руководителя магистерской программы "Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли" Школы цифровой экономики ДВФУ Станислава Карпенко, по большому счету, все, чем занимаются студенты, - это робототехника и мехатроника.

- При этом они сталкиваются со смежными вопросами, такими как программирование, материаловедение, радиосвязь. Уверен, по завершению обучения выпускники будут отлично разбираться в математике, программировании, теории управления и многих других науках, без которых невозможно успешное ведение подобных проектов, - считает он.

Пока спутник планируется запустить до конца 2019 году. К этому времени на крыше одного из корпусов кампуса ДВФУ нужно установить приемопередающую антенну, с помощью которой на земле смогут получать и обрабатывать информацию с борта аппарата.

Кстати



Проект, инициированный Центром проектной деятельности ДВФУ, реализуется совместно с компанией "Спутникс", Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Институтом автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).