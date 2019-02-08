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08.02.2019,  
13:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания вертолета Ми-38 при морозе в 45 градусов показали на видео

На базе аэропорта "Мирный" и на площадке "Накын" в Якутии испытали работу вертолета Ми-38 при экстремально низких температурах. Полет Ми-38 показали и на видео.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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На испытания в Якутию прилетели сотрудники Московского вертолетного завода им М. Л. Миля. Это инженеры, техники, летчики-испытатели, всего 70 человек. Кстати, и вертолет Ми-38 доставили в Якутию в разобранном виде на самолете Ан-124-100.

Как писала чуть ранее "РГ", на вертолете уже выполнили 57 полетов и 18 наземных тестов силовой установки, в Якутии- 49 полетов. По итогам, подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования после вымораживания машины.

По словам руководителя группы ведущих инженеров по летным испытаниям Московского вертолетного завода Игоря Клеванцева, в целом экипажи удовлетворены итогами полета. Они установили соответствие заявленных характеристик вертолета российским нормам летной годности и их зарубежным аналогам. По результатам будут внесены коррективы: изменят режимы работы систем - маслосистемы двигателей и кондиционирования воздуха в кабине пилотов.

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