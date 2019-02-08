Камчатские студенты получат дополнительную военную специальность

Военный учебный центр Министерства обороны открылся в Петропавловске-Камчатском при Камчатском государственном техническом университете.

Центр будет готовить командиров отделения и радиотелеграфистов для частей и соединений Военно-морского флота. Фактически молодые люди получат вторую профессию в дополнение к основной.

"Обучение в военном учебном центре позволит выпускникам приобрести военно-учетную специальность без отрыва от обучения, а также существенно расширить возможности трудоустройства при поступлении на гражданскую, государственную или муниципальную службу", - рассказали "РГ" в пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Пока первые 100 учащихся приступили к освоению военных дисциплин под руководством начальника центра капитана первого ранга Максима Васильева, в краевых военкоматах начался отбор желающих пройти военную подготовку в ВУЦ с сентября 2019 года.

Справка "РГ"



С 31 января в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами. Согласно ему, годный к военной службе студент в возрасте до 24 лет может заключить с Минобороны договор об обучении в вузе и прохождении военной службы по контракту.



Учащийся центра получит дополнительную стипендию из федерального бюджета. А после окончания обучения по гражданской специальности ему присвоят звание "лейтенант". По условию договора выпускник будет обязан заключить контракт с силовым ведомством, где законом предусмотрена военная служба, либо возместить средства, затраченные на подготовку в учебном центре.