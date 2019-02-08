Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз

Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Как рассказала сама артистка в своем Instagram, их автомобиль сломался ровно на полпути между двумя городами.

"Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала: если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет", - написала певица.

Ее муж Иосиф Пригожин принял решение ловить попутку, так как нужно было успеть на концерт в город Юности.

"Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси- разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причем с правым рулем. Когда машина шла на обгон, сидящий рядом с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге: можно совершать какие-то маневры или нет, потому что сам шофер ничего не видел", - рассказала Валерия.

Ехали они на попутке час и очень замерзли. Затем пересели на машину, отправленную за ними из Хабаровска.

"Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже), но мне все равно не понять, почему для перевозки пассажиров используются такие аварийные автомобили!", - возмутилась певица.

Напомним, на этой неделе, в Хабаровский край пришли 50-градусные морозы. Такая температура зафиксирована в Верхнебуреинском районе. В Комсомольске-на-Амуре столбик термометра ночью опускается до 40 градусов мороза, днем - до минус 30. В связи с этим для учеников 1-5 классов в школах города до 11 февраля отменены занятия.