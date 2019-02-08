В Хабаровске возбудили дело об избившей школьницу женщине-полицейском

Уголовное дело по факту избиения девочки-подростка женщинами 1958 и 1986 годов рождения (ст. 116 УК РФ) возбудили в Хабаровске. Причиной конфликта стало то, что школьница выгуливала без намордника свою собаку, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

С питомцем девочка гуляла на школьном стадионе. Там же вместе с годовалым малышом прогуливались и две женщины. Заметив собаку без намордника взрослые стали высказывать претензии ее маленькой хозяйке, а после и вовсе не постеснялись ударить ребенка.

Как выяснилось позже младшая из применивших силу женщин является сотрудницей полиции. Сейчас она находится в декретном отпуске. Старшая нарушительница - ее мать.

Девочка в результате конфликта получила ссадины и ушиб руки. Но последствия могли оказаться и более трагичными. По информации "КП-Хабаровск", семь лет назад она получила серьезную травму головы. С тех пор любой удар или падение могут стать для нее смертельными.

Мать потерпевшей рассказала журналистам, что выгуливала ее дочь не взрослую собаку, а щенка.