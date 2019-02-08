Рыболовы-любители и чиновники профильных ведомств нижегородского правительства обсудили новации федерального закона о любительском рыболовстве, принятого Госдумой РФ в декабре прошлого года.

Улов теперь надо контролировать и с точки зрения размера рыбы, и ее веса. Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Встреча прошла за круглым столом в редакции нижегородского филиала "Российской газеты".

Как сообщила Татьяна Аракчеева, начальник сектора регулирования рыболовства комитета госохотнадзора Нижегородской области, с точки зрения гражданина, ничего пока не поменялось, он может ловить рыбу как и прежде - свободно и бесплатно.

- Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а пока мы обдумываем, обсуждаем с общественниками его положения, - говорит она. - Что поменяется или уже поменялось? Например, устанавливается запрет оборота жаберных сетей (обычные сети, в них рыба цепляется жабрами), который способен в корне поменять ситуацию с браконьерством на воде и сохранить рыбные богатства региона для будущих поколений.

Также новый закон устраняет пробел в отношении хозяйств, выращивающих рыбу в прудах, в том числе русловых, обводненных карьерах. Раньше прямого запрета на любительскую рыбалку в таких местах не было, отчего постоянно возникали конфликты. Как говорит директор одного из рыбхозов Андрей Кулаков, люди не только "качали права", но в доказательство своей правоты приносили кучу бумаг. Хотя любому понятно, что предприниматель вкладывает немалые средства в зарыбление пруда не для того, чтобы там ловили рыбу другие.

- Из-за этого постоянно случались стычки, - говорит предприниматель. - Люди, несогласные с тем, что на нашем водоеме им рыбачить нельзя, пишут заявления в различные инстанции, начинается разбирательство. Это нервотрепка для обеих сторон. Необходимо, чтобы население знало об этом новшестве: рыбоводный пруд теперь под защитой закона.

Конфликты у любителей возникают не только с руководителями хозяйств, но и с артелями, которые ведут промысел на рыбопромысловых участках.

Как сообщил Владимир Савкин, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов (Рыбнадзор) по Нижегородской области, здесь не все гладко: оказавшись на таком участке, рыболовы цепляют снастями сети, вытаскивают их, портят, а рыбу - воруют.

- При этом они не понимают, что пришли на промысловый участок, - говорит чиновник. - Они наносят ущерб рыболовецким бригадам и еще приходят жаловаться на то, что браконьеры повсюду сети понаставили. Сегодня это - массовое явление.

Здесь речь о тех, кто действительно не знает о рыбопромысловых участках. Но есть и те, кто не только осведомлен, но еще и целенаправленно уничтожает специальные аншлаги (артели обязаны устанавливать их согласно договору), информирующие о рыбопромысловом участке. Приезжают с "болгарками", спиливают их, выдергивают машинами. Хотя это частная собственность и стоит не одну тысячу рублей. Но поймать таких "любителей" с поличным трудно.

Что же касается неведения рыболовов о местонахождении рыбопромысловых участков, то специалисты рыбнадзора в этом сомневаются. Перечень существует с 2004 года, он есть на сайте комитета госохотнадзора в открытом доступе.

Впрочем, как отметил рыболов-любитель Владимир Щепкин, в последнее время экологическая культура стала выше - люди намного бережнее относятся к природе.

- Сейчас органический мусор после себя закапывают, а прочий увозят, - говорит он. - Раньше этого никогда не делали, и, например, на волжских островах, к которым течением прибивало стеклянные бутылки, из них построены дома. Теперь этого нет.

Большой спор вызвали изменения Правил рыболовства, ограничивающие рыбалку по видам рыбы, ее размеру и объему, который можно выловить любительскими снастями в течение суток. Как показали накануне опросы "РГ" рыболовов-любителей, мнения на этот счет самые разные. Одни считают, что и пяти килограммов на рыболова достаточно, другие - и 10 килограммов мало, притом что эта норма действительна только для нескольких российских регионов, в том числе для Нижегородской области.

Хотя данные нормативы устанавливает федеральное Министерство сельского хозяйства, инициатором выступают регионы. Так, в Нижегородской области действует рыбохозяйственный совет, куда входят представители всех заинтересованных ведомств, ученые, общественники. Они дают предложения по различным нормативам для любительской ловли, опираясь на научно обоснованные данные. Как метко заметила Татьяна Аракчеева - "с точки зрения рыбы". Только после этого проект соответствующего приказа вывешивается на сайт для всеобщего обсуждения и лишь потом окончательно утверждается Минсельхозом РФ. Это длительная процедура.

То, что окончательное решение по любительским нормативам не за регионом, а за федеральным центром, стало откровением для Владимира Щепкина, и наверняка не для него одного. Многие считают, что это инициатива региональных властей, поскольку именно они, в частности, публикуют на своем официальном сайте сроки нерестового запрета.

Штрафы за незаконно пойманную рыбу выросли многократно. Так, одна незаконная стерлядь, даже самая маленькая, обойдется теперь нарушителям почти в пять тысяч рублей, судак - больше трех тысяч. А если рыба поймана еще и в незаконном месте, штраф удваивается.

Но если с ценными породами рыб это понятно, то штраф за каждого незаконно выловленного ерша в 100 рублей вызывает удивление. Но это только на первый взгляд. Как рассказал Владимир Савкин, зимой на выходах из заморных водоемов, бедных кислородом, некоторые "находчивые" рыбаки ставят мешки, куда забиваются десятки килограммов мелочи - ерши, ротаны, уклея. Но ловят такую рыбу не для себя, а кормят ею уток, кур, свиней. В этом случае иск может идти на миллионы рублей.

Есть ограничение даже на вылов мотыля - не больше 100 граммов в сутки. Но самую большую дискуссию вызвал все же суточный лимит на вылов рыбы.

Владимир Щепкин призвал участников круглого стола смотреть на вещи реально.

- Если человек выловит, например, 9,5 килограмма, а потом попадется большая рыба, то не она будет отпущена, а выброшена снулая меньшего размера, выловленная до этого, - аргументирует он. - Получится - не поймал и отпустил, а загубил и выбросил. И кто от этого выиграет? Я считаю, что не нужно жестких нормативов, надо сделать для этого небольшой коридор-допуск, как для автолюбителей при ограничении скорости. В правилах по городу - до 60 километров в час, но нарушение - когда уже 80.

В связи с этим прозвучало предложение не выкидывать сверхнормативную рыбу, а отдать ее менее удачливому соседу. Владимир Савкин против такого хода не возражает.

Новые правила предусмотрели и единственную возможность вылова рыбы без суточного ограничения по весу. Если она поймана на любительских соревнованиях, внесенных в план физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня - от муниципального до федерального. Видимо, чтобы победителей не ограничивать.