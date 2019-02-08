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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Финал Четырех" Кубка РФ по баскетболу стартует в Нижнем Новгороде

Текст: Илья Трисвятский
В Нижнем Новгороде 8 февраля стартует "Финал Четырех" розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Трофей оспаривают два представителя Единой лиги ВТБ и два клуба из первого дивизиона Суперлиги.

Соревнования за мужской Кубок России начались еще в конце сентября матчами предварительного этапа с участием клубов из низших дивизионов чемпионата России. В результате многоступенчатой борьбы определились те, кто дошел до "Финала Четырех". Хозяева предстоящих матчей нижегородцы сейчас уверенно находятся в зоне попадания плей-офф Единой лиги, у всегда способной на сенсации пермской "Пармы" дела идут чуть похуже. В регулярном первенстве Суперлиги-1 питерский "Спартак" занимает четвертое место, на одну ступеньку ниже БК "Новосибирск".

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В полуфиналах 8 февраля, в пятницу, встречаются: "Парма" - "Новосибирск", "Нижний Новгород" - "Спартак" СПб. В субботу у команд день отдыха, в воскресенье состоятся матч за третье место и финал. А накануне старта "Финала Четырех" состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители местных организаторов, руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы-2017 Никита Моргунов, он же постоянный эксперт и комментатор федерального спортивного телеканала "Матч ТВ", наставники играющих команд.

В первую очередь, был объявлен призовой фонд "Финала Четырех". Выглядит он вполне солидно - общая сумма составляет ровно два миллиона рублей. Победитель получит миллион, финалист - 500 тысяч, бронзовый призер - 300 тысяч и команда, занявшая четвертое место - 200 тысяч. Все без исключения четыре игры в прямом эфире покажет один из телеканалов холдинга "Матч ТВ" - "МАТЧ! Наш Спорт".

В предыдущие сезоны уже не раз случалось, что клубы Суперлиги-1 совершали сенсации, опережая тех, кто выступал классом выше - в Единой лиге. Поэтому интрига полуфиналов однозначна: представитель какого из чемпионатов окажется сильней.

Наставник бравшего Кубок в 2015 и 2017 годах "Новосибирска" Владимир Певнев не хочет проводить параллели с теми победными сезонами: "В нынешнем "Финале четырех" собрался сильный квартет. У нас в команде сейчас не все хорошо, есть травмы, определенные проблемы с ротацией игроков. Но, надеюсь, мы выбрались из "ямы" и сможем показать в Нижнем Новгороде красивый баскетбол".

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Для рулевого питерцев Захара Пашутина с момента предыдущего "Финала четырех" прошло девять лет, но в 2010-м он был еще действующим игроком: "Сейчас у меня новая роль и новый вызов. У команды есть опыт, чтобы навязать соперникам борьбу. В полуфинале у нас более чем серьезный оппонент. Ведь "Нижний Новгород" - хозяин турнира, а Зоран Лукич - классный тренер, который уже достиг с этим коллективом многого".

Сам Лукич весьма осторожно оценил шансы своих подопечных, хотя они объективно считаются фаворитами: "Все имеют по 25 процентов вероятности взять Кубок. Не никакой разницы, абсолютно все равны перед стартом. Может быть, на нас даже больше давления, потому что выступаем перед своими болельщиками. Надеюсь, что ребята справятся с поставленной задачей".

Где будем смотреть

8 февраля, пятница

"МАТЧ! Наш Спорт"

15.55. "Парма" (Пермский край) - БК "Новосибирск". Полуфинал. Прямая трансляция.

19.25. БК "Нижний Новгород" - "Спартак" (Санкт-Петербург). Полуфинал. Прямая трансляция.

10 февраля, воскресенье

"МАТЧ! Наш Спорт"

11.55. Матч за третье место. Прямая трансляция.

14.55. Кубок России. Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское.

Все обладатели Кубка России по баскетболу среди мужских команд

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)
2003. УНИКС (Казань)
2004. "Урал-Грейт" (Пермь)
2005. ЦСКА (Москва)
2006. ЦСКА
2007. ЦСКА
2008. "Химки" (Московская область)
2009. УНИКС
2010. ЦСКА
2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)
2012. "Красные Крылья" (Самара)
2013. "Красные Крылья"
2014. УНИКС
2015. БК "Новосибирск"
2016. "Парма" (Пермский край)
2017. БК "Новосибирск"
2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

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