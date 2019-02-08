Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя

Под Самарой мотострелковые бригады 2-ой общевойсковой армии освоили нестандартные способы обороны и наступления, напрямую взаимодействуя с авиацией и артиллерией даже малыми разрозненными группами. Сообщила в пятницу, 8 февраля, пресс-служба Центрального военного округа.

Вместо прямолинейного наступления во время учебного боя, мотострелки использовали маневры.

- Возросшие огневые возможности наших соединений и опыт последних локальных конфликтов позволяет нам использовать нестандартные способы ведения боя, - пояснил командующий 2-й общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин, - Осваиваем такие способы обороны и наступления, где подразделения используются небольшими спешенными группами при прямом их взаимодействии с авиацией и артиллерией.

Во время маневров мотострелки получали онлайн информацию о расположении противника от авиации и беспилотных летательных аппаратов. Они оперативно принимали решение. Кроме того подразделения напрямую передавали данные о местонахождении неприятеля расчетам артиллерии. Благодаря чему удалось сэкономить время и боезапас.

Более 4 тысяч военнослужащих были подняты по тревоге для участия в двустороннем тактическом учении на Рощинском полигоне в Самарской области еще 6 февраля. Маневры завершаются в пятницу, 8 февраля.